В Санкт-Петербурге прошли похороны экс-министра транспорта Старовойта

В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище прошли похороны бывшего губернатора Курской области, экс-министра транспорта России Романа Старовойта. Именно в этом городе он начал свою карьеру чиновника. По информации Ura.ru, траурная церемония собрала более 150 человек — со Старовойтом пришли проститься родные, близкие и бывшие коллеги. На похоронах присутствовали мать и брат покойного, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главы Ленинградской области и Республики Алтай Александр Дрозденко и Андрей Турчак.