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В Санкт-Петербурге прошли похороны экс-министра транспорта Старовойта

Экс-министра транспорта России, бывшего курского губернатора Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Проводить политика в последний путь пришли первые лица Северной столицы, его мама, бывшая жена, дочери и возлюбленная. Как прошла траурная церемония и какие прощальные слова звучали в адрес покойного — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Экс-министра транспорта России, бывшего курского губернатора Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Проводить политика в последний путь пришли первые лица Северной столицы, его мама, бывшая жена, дочери и возлюбленная. Как прошла траурная церемония и какие прощальные слова звучали в адрес покойного — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище прошли похороны бывшего губернатора Курской области, экс-министра транспорта России Романа Старовойта. Именно в этом городе он начал свою карьеру чиновника. По информации Ura.ru, траурная церемония собрала более 150 человек — со Старовойтом пришли проститься родные, близкие и бывшие коллеги. На похоронах присутствовали мать и брат покойного, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главы Ленинградской области и Республики Алтай Александр Дрозденко и Андрей Турчак.

Кроме того, журналисты «Коммерсанта» заметили вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, замглавы Эрмитажа Сергея Макарова, главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова, председателя комитета по транспорту Валентину Енокаеву, руководителя комитета по градостроительству и архитектуре Юлию Киселеву, бывшего замглавы администрации губернатора Валерия Калугина, депутата заксобрания Петербурга Александра Ржаненкова и бизнес-омбудсмена Валерия Калугина.

На похороны приехали бывшая жена и дочери Старовойта, а также его 25-летняя возлюбленная Полина вместе со своей мамой — семьи держались на расстоянии друг от друга.

«Полина и ее мать приехали на похороны в сопровождении личной охраны. Девушка была на кладбище до последнего», — подчеркнул SHOT.

По информации Telegram-канала, именно мать Копыловой настаивала на ее отношениях со Старовойтом, поскольку «мечтала о богатом зяте и роскошной жизни».

Как хоронили Старовойта.

Во время траурной церемонии кладбище охраняли сотрудники управления ведомственной охраны Минтранса, сообщил «Mash на Мойке». Похоронную процессию возглавили брат, бывшая жена, дочки и мать Старовойта. Его девушка шла позади близких родственников. Участники траурного шествия несли венки и букеты, фотографию покойного и его награды, включая орден Александра Невского.

Гроб с телом бывшего министра опустили в землю напротив часовни Ксении Блаженной. SHOT обратил внимание на то, что захоронения рядом с часовней выделяют по распоряжению властей для государственных деятелей или творческих лиц.

«Очень тяжело было смотреть на маму чиновника — женщина постоянно плакала и не хотела отпускать гроб. Когда дело дошло до погребения, безутешная родительница бросилась к нему. Присутствующим пришлось буквально оттаскивать ее от тела сына…» — пишет StarHit.

Одной из первых среди членов семьи и близких горсть земли в могилу бросила девушка погибшего чиновника, отметил «Mash на Мойке». Также журналисты услышали ее прощальные слова.

«Я тебя люблю, у меня все хорошо», — прошептала Копылова, возложив на гроб цветы.

Также к своему покойному отцу обратилась одна из дочерей.

«Ты не увидишь, как я заканчиваю университет и стану врачом. Ты уходишь сейчас, но наша связь не обрывается. Спасибо тебе большое», — сказала она.

Присутствующие министры подчеркнули, что ~экс-глава Минтранса «всегда боролся за жизнь» и «никогда не подводил»~.

На могилу водрузили деревянный крест с датой смерти — 7 июля, именно в этот день он был освобожден от должности главы Минтранса и впоследствии совершил самоубийство.

Отпевание политика не проводилось. StarHit подчеркнул, что по православной традиции человека не отпевают, если он сам лишил себя жизни.

«Честь имею».

Накануне в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания со Старовойтом. Ее посетили вице-премьеры РФ Александр Новак, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев и министр экономического развития Максим Решетников, а также многие другие высокопоставленные чиновники.

Кроме того, приехал советник президента РФ — специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Девушка Старовойта на этой церемонии не присутствовала.

«Коммерсантъ» выяснил, что экс-министр перед самоубийством оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства. 7 июля, после оглашения указа об отставке, он обсудил ситуацию с одним из заместителей, который заметил, что формулировки в документе «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».

~Затем экс-министр написал в общий чат со своими замами, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею».~

В тот же день тело Старовойта было обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья. Рядом лежал наградной пистолет. Основная версия Следственного комитета — самоубийство.

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