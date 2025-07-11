Новый путь на время ремонта: челябинские трамваи № 3, 5, 7 и 16 изменят маршруты

Трамвай № 3 будет курсировать по следующему пути: ЧМК — ул. Российская — ул. Карла Маркса — Оперный театр — ул. Труда — обратно на ул. Российскую и ЧМК. Маршруты № 5 и № 7 проследуют от ЧГРЭС по ул. Российской до Депо № 1, затем по ул. Горького до ЧЭМК. Трамвай № 16 поедет от Чичерина по ул. Российской и ул. Труда до Оперного театра, далее по ул. Карла Маркса до Депо № 1.