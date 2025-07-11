Неделю будут закрыты заезд и выезд из микрорайона «Яркий» в Уфе

С 21 по 27 июля будет полностью перекрыт заезд в микрорайон «Яркий» со стороны города и выезд из него по улице Демьяна Бедного. Ограничение связано с необходимостью открытой прокладки трубопровода на участке возле автодороги, где невозможно применить метод горизонтально направленного бурения.