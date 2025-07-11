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Неделю будут закрыты заезд и выезд из микрорайона «Яркий» в Уфе

В Уфе перекроют заезд в микрорайон «Яркий» и выезд из него.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе введут ограничения движения в Кировском и Демском районах из-за строительства нового водовода. Работы, как сообщает пресс-служба городской администрации, ведутся Управлением капитального строительства в рамках федеральной программы развития жилищного строительства.

С 21 по 27 июля будет полностью перекрыт заезд в микрорайон «Яркий» со стороны города и выезд из него по улице Демьяна Бедного. Ограничение связано с необходимостью открытой прокладки трубопровода на участке возле автодороги, где невозможно применить метод горизонтально направленного бурения.

Мэрия рекомендует водителям заранее планировать маршруты, используя альтернативные пути объезда. Они указаны на схеме.

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