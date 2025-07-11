Башкирия запустит электрички в Самару, Челябинск и Магнитогорск

Отметим, что жители региона стали чаще пользоваться этим видом транспорта. За полгода только пригородными поездами на маршруте Дема — Уфа — Иглино перевезли более 1,3 миллиона пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Особенно заметный рост — на станции Иглино: количество пассажиров увеличилось в 1,5 раза. А в южном направлении электричка Уфа — Кумертау — Оренбург за выходные перевозит около 3 тыс пассажиров.