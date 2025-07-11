Башкирия запустит электрички в Самару, Челябинск и Магнитогорск. Также появится новая электричка до Белорецка. Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
«Мы продолжаем развивать транспортную систему. В июле планируем запустить “Ласточки” на маршруте Уфа — Челябинск, а в следующем году — на направлениях Уфа — Самара, Уфа — Магнитогорск и Уфа — Белорецк», — сообщила министр.
Отметим, что жители региона стали чаще пользоваться этим видом транспорта. За полгода только пригородными поездами на маршруте Дема — Уфа — Иглино перевезли более 1,3 миллиона пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Особенно заметный рост — на станции Иглино: количество пассажиров увеличилось в 1,5 раза. А в южном направлении электричка Уфа — Кумертау — Оренбург за выходные перевозит около 3 тыс пассажиров.