В Москве благоустроят Екатерининский парк

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Екатерининский парк в Москве благоустроят, там проведут экологическую реабилитацию и обновят инфраструктуру для повседневного отдыха, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Екатерининский парк ждет благоустройство. Зеленая зона площадью 17,6 гектара расположена рядом с Театром Российской Армии и станцией метро “Достоевская”. Местные жители любят приходить сюда с семьями. Это также важное место для отдыха и прогулок ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, проходящих реабилитацию в Социально-реабилитационном центре ветеранов имени В. Г. Михайлова», — написал Собянин.
Он отметил, что принято решение о разработке проекта комплексного благоустройства. Специалисты проведут экологическую реабилитацию, высадят новые деревья, обновят пешеходные дорожки и инфраструктуру для повседневного отдыха.