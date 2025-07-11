В Москве благоустроят Екатерининский парк

«Екатерининский парк ждет благоустройство. Зеленая зона площадью 17,6 гектара расположена рядом с Театром Российской Армии и станцией метро “Достоевская”. Местные жители любят приходить сюда с семьями. Это также важное место для отдыха и прогулок ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, проходящих реабилитацию в Социально-реабилитационном центре ветеранов имени В. Г. Михайлова», — написал Собянин.