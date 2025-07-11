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Пятисекционный трамвай «Воевода» показали на выставке. Он попробует себя в Петербурге

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представлен пятисекционный трамвай «Воевода» производства ПК «Транспортные системы».

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«Горэлектротранс» возьмет его на испытания.

Как сообщает производитель в своем телеграм-канале, общая длина вагона — 37,5 метра, вмещает он до 400 пассажиров, при этом его можно модифицировать в семисекционный на 500 человек.

Ранее председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщил, что пятисекционные вагоны могут появиться на самых популярных маршрутах — например, № 60 и № 100, чтобы увеличить объем перевозок. Их будут использовать в спальных районах с выделенными линиями, так как в центре города маневрировать им сложно.

Напомним, сейчас в Петербурге самые длинные трамваи трехсекционные, например, «Достоевский» производства «Уралтрансмаша» или «Невский», который выпускает все та же ПК «Транспортные системы».