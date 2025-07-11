Пятисекционный трамвай «Воевода» показали на выставке. Он попробует себя в Петербурге

Ранее председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщил, что пятисекционные вагоны могут появиться на самых популярных маршрутах — например, № 60 и № 100, чтобы увеличить объем перевозок. Их будут использовать в спальных районах с выделенными линиями, так как в центре города маневрировать им сложно.