Студентка Пермского политеха стала призером Летнего студенческого чемпионата по легкой атлетике

— В целом, соревнования оставили после себя только позитивные эмоции. Особенно важной для меня стала эстафета 4×400 м. К этому старту я подходил как к одному из главных в сезоне. К сожалению, незадолго до соревнований получил травму, из-за чего не смог показать наилучший результат, а также участвовать в своей основной дистанции — 200 м. Приятно удивило большое количество участников, благодаря которому получилось погрузиться в атмосферу достойной спортивной конкуренции, — отметил Дмитрий Байдин, студент строительного факультета ПНИПУ.