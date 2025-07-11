Студентка Пермского политеха стала призером Летнего студенческого чемпионата по легкой атлетике

В июле в Смоленске состоялся всероссийский Летний студенческий чемпионат по легкой атлетике. В мероприятии приняли участие более 350 спортсменов из 50 вузов России. Пермский край представила делегация ПНИПУ. В общем зачете команда университета заняла 12 место, а в личном принесла региону две медали — серебряную и бронзовую.
В программу соревнований вошло множество дисциплин, включая прыжки, ходьбу, толкание ядра и метание диска. Пермяки участвовали в беговых дисциплинах.
Ольга Варакса, студентка электротехнического факультета ПНИПУ, стала бронзовым и серебряным призером чемпионата в дистанциях на 1500 и 3000 м.
— Впечатлил высокий уровень организации мероприятия: судейство, хронометраж, представление команд и даже онлайн-трансляция. С погодой нам очень повезло: не было жары и дождя. Больше всего мне запомнились забеги. Казалось, что адреналин и желание победить принесут хороший результат. Так и получилось! — сказала Ольга Варакса.
При подведении итогов общего зачета учитывалась сумма набранных очков каждого участника по всем дисциплинам. Результаты студентов ПНИПУ позволили им занять 12 место в списке среди вузов первой группы — тех учебных заведений, где ведется подготовка по физической культуре и спорту.
— В целом, соревнования оставили после себя только позитивные эмоции. Особенно важной для меня стала эстафета 4×400 м. К этому старту я подходил как к одному из главных в сезоне. К сожалению, незадолго до соревнований получил травму, из-за чего не смог показать наилучший результат, а также участвовать в своей основной дистанции — 200 м. Приятно удивило большое количество участников, благодаря которому получилось погрузиться в атмосферу достойной спортивной конкуренции, — отметил Дмитрий Байдин, студент строительного факультета ПНИПУ.