В России введут ID-карты для мигрантов

В среду президент РФ подписал указ «О государственном информационном ресурсе “Цифровой профиль иностранного гражданина”, в котором будут содержаться сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее, а также пребывающих на территории РФ. Заработать он должен в 2026 году.