«Не принимал допинг»: Улугбек Рашитов прокомментировал своё двухлетнее отстранение от спорта

В заявлении подчёркивается, что факт отстранения не означает, что Рашитов «употреблял допинг». Антидопинговый центр Международного олимпийского комитета регулярно обновляет список запрещённых веществ. Не исключено, что в составе витаминов, которые принимал Рашитов в процессе тренировок для восстановления и поддержания сил, могли содержаться компоненты, недавно попавшие в этот список.
«Поэтому не стоит торопиться с выводами и называть это использованием допинга. Улугбек Рашитов — олимпийский чемпион, гордость нашей страны и спортсмен, имя которого уже вписано в историю. Никто не может лишить его этих достижений», — говорится в тексте документа.
Также в заявлении отмечается, что аналогичная ситуация ранее уже происходила в узбекском спорте. Чемпион по тяжёлой атлетике Руслан Нуриддинов оказался в подобной ситуации.
«Такие случаи происходят не по вине самих спортсменов, а из-за изменений в системе или обновлённой информации», — подчеркивается в тексте заявления.
Несмотря на дисквалификацию, в тексте говорится, что Улугбек Рашитов не собирается завершать карьеру. Он выразил надежду выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году и вновь завоевать золотую медаль для Узбекистана.
Таким образом, спортсмен ясно дал понять: он не признаёт себя виновным в осознанном употреблении запрещённых веществ и рассчитывает вернуться в большой спорт.