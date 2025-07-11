«Не принимал допинг»: Улугбек Рашитов прокомментировал своё двухлетнее отстранение от спорта

В заявлении подчёркивается, что факт отстранения не означает, что Рашитов «употреблял допинг». Антидопинговый центр Международного олимпийского комитета регулярно обновляет список запрещённых веществ. Не исключено, что в составе витаминов, которые принимал Рашитов в процессе тренировок для восстановления и поддержания сил, могли содержаться компоненты, недавно попавшие в этот список.