Жители Астаны столкнутся с новыми ограничениями из-за строительства LRT

По данным транспортной компании, с 07:00 12 июля до 07:00 14 июля будет полностью ограничено движение по Южной объездной дороге. Отмечается, что речь идет о транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра, в обоих направлениях.
«Ограничение связано с демонтажем временной металлической опоры LRT, покраской возведенного моста в сторону депо, а также восстановлением дорожного полотна. Движение транспорта будет перенаправлено по правосторонним съездам в сторону Аэропорта и улицы Арнасай», — рассказали в CTS.
Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршрут.