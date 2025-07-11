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Жители Астаны столкнутся с новыми ограничениями из-за строительства LRT

В Астане из-за строительства LRT будет полностью ограничено движение по Южной объездной дороге — в районе транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Источник: instagram.com/cts_kz

По данным транспортной компании, с 07:00 12 июля до 07:00 14 июля будет полностью ограничено движение по Южной объездной дороге. Отмечается, что речь идет о транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра, в обоих направлениях.

«Ограничение связано с демонтажем временной металлической опоры LRT, покраской возведенного моста в сторону депо, а также восстановлением дорожного полотна. Движение транспорта будет перенаправлено по правосторонним съездам в сторону Аэропорта и улицы Арнасай», — рассказали в CTS.

Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршрут.