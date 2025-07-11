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Экс-вратарь «Крыльев Советов» Овсянников перешел в «Оренбург»

26-летний голкипер присоединился к команде из соседнего региона в начале месяца.

26-летний голкипер присоединился к команде из соседнего региона в начале месяца.

Богдан Овсянников — воспитанник нижегородского и самарского футбола. С лета 2016 года входил в систему «зелено-бело-синих». Также с августа 2017-го до конца июня 2018-го был в молодежке португальской «Лейрии» (U19).

С 2020-го выступал за основу «КС». Всего — 40 встреч за основу (15 на ноль). В прошлом сезоне защищал ворота местного клуба в трех кубковых играх. Пропустил 15 мячей. С 5 июля — вратарь «Оренбурга». Контракт рассчитан до конца предстоящего сезона.

Недавно рассказывали, что 12 июля «Крылышки» проведут последний «товарняк» в закрытом режиме с грозненским «Ахматом».

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