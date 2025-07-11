Новосибирский Минздрав предупреждает об опасности укусов ос и шершней

Как пояснила главный внештатный аллерголог-иммунолог региона Дарья Демина, наибольшую опасность представляют не комары и мошки, вызывающие преимущественно дискомфорт, а перепончатокрылые насекомые — осы, шершни и пчелы.
Специалист отметила, что их укусы могут спровоцировать тяжелые аллергические реакции, включая обширные отеки, резкое падение давления и анафилактический шок, особенно при поражении шеи или живота. В таких случаях требуется немедленный вызов скорой помощи и наложение жгута выше места укуса.
Минздрав подчеркивает, что риск осложнений возрастает у людей с аллергической предрасположенностью, причем реакция может усиливаться с каждым новым укусом. Ведомство рекомендует использовать репелленты, избегать мест скопления насекомых и соблюдать особую осторожность при отдыхе на природе в летние месяцы.