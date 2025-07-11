Частный детсад в Курортном районе работал без лицензии

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Правонарушитель привлечен Арбитражным судом региона к ответственности в виде предупреждения. А еще прокуратура в судебном порядке потребовала до момента получения лицензии приостановить работу организации.