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Частный детсад в Курортном районе работал без лицензии

До получения документа учреждение закрыто.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об образовании. Один из частных детских садов предоставляет услуги без необходимой лицензии, рассказали 11 июля в надзорном ведомстве.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Правонарушитель привлечен Арбитражным судом региона к ответственности в виде предупреждения. А еще прокуратура в судебном порядке потребовала до момента получения лицензии приостановить работу организации.