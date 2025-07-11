Россиянам объяснили целесообразность запрета рекламы на экстремистских ресурсах

Хочу сказать об этом прямо. Мы больше не можем позволять, чтобы рекламные деньги стекались туда, где нас блокируют, стирают с карты информационного пространства и выставляют врагами. Мы не обрываем связи, не строим заново — мы просто возвращаем свое. Внимание, ресурсы, аудиторию. Мы вкладываемся в те платформы, которые готовы к честному разговору, соблюдают закон и работают с нами напрямую. Да, кому-то этот запрет может показаться жестким. Но, честно говоря, я не понимаю, почему мы вообще должны быть мягкими с теми, кто позволяет себе публично призывать к насилию в отношении россиян. Реакция на это не может быть нейтральной. И лишить эти платформы возможности привлекать российскую аудиторию и зарабатывать на ней — меньшее, что мы можем сделать.