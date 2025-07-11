В Самарской области будут ловить пьяных водителей 11−13 июля

При отказе проходить медицинское освидетельствование, тоже происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа. Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание: штраф 200−300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.