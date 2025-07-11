Жара возвращается: синоптики рассказали о погоде на выходных

Согласно данным метеорологов, с 11 по 13 июля по всей территории республики ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Исключением станут лишь горные районы Ферганской области, где вечером 11 июля возможны кратковременные дожди и грозы.
Температурный фон будет расти: днём столбики термометров по большинству регионов достигнут 35−38 градусов, а ночью температура составит от 18 до 23 градусов тепла. При этом в ряде районов прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с с возможным пыльным поземком.
Ташкент
В столице в течение ближайших дней сохранится тёплая и сухая погода. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный, умеренный — 3−8 м/с. Температура воздуха в столице ночью составит 20−23°, а днём — 33−35° 11 июля и 35−38°