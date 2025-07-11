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Жара возвращается: синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 11 июля). После небольшой передышки жара снова начинает набирать обороты. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные, согласно которому жителей Узбекистана ждёт постепенное повышение температуры.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 84% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Vaib.Uz

Согласно данным метеорологов, с 11 по 13 июля по всей территории республики ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Исключением станут лишь горные районы Ферганской области, где вечером 11 июля возможны кратковременные дожди и грозы.

Температурный фон будет расти: днём столбики термометров по большинству регионов достигнут 35−38 градусов, а ночью температура составит от 18 до 23 градусов тепла. При этом в ряде районов прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с с возможным пыльным поземком.

Ташкент

В столице в течение ближайших дней сохранится тёплая и сухая погода. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный, умеренный — 3−8 м/с. Температура воздуха в столице ночью составит 20−23°, а днём — 33−35° 11 июля и 35−38° 12—13 июля.