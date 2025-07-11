Жара возвращается: синоптики рассказали о погоде на выходных

Температурный фон будет расти: днём столбики термометров по большинству регионов достигнут 35−38 градусов, а ночью температура составит от 18 до 23 градусов тепла. При этом в ряде районов прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с с возможным пыльным поземком.