В Омске с торгов будут продавать даже еду и лекарства

Как пояснили в региональном минимущества, новый порядок стал возможен после соответствующих изменений в КоАП, по которым полномочия по реализации конфискованного имущества теперь лежит на регионах. Конкретно в Омске заниматься организацией торгов и учетом имущества будет Центр учета и содержания собственности Омской области.