В Омске с торгов будут продавать даже еду и лекарства

В Омской области утвержден новый порядок реализации конфискованного в пользу государства имущества. Теперь все оно, включая даже еду и лекарства будет распродаваться на электронных аукционах.
Как пояснили в региональном минимущества, новый порядок стал возможен после соответствующих изменений в КоАП, по которым полномочия по реализации конфискованного имущества теперь лежит на регионах. Конкретно в Омске заниматься организацией торгов и учетом имущества будет Центр учета и содержания собственности Омской области.
По вступившим в силу решениям судов будут продаваться продукты, бытовая и компьютерная техника, медицинское оборудование и прочие товары. Извещения об электронных торгах будут размещаться в открытом доступе.