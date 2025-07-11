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В Омске с торгов будут продавать даже еду и лекарства

Речь идет о конфискованных в пользу региона товарах.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области утвержден новый порядок реализации конфискованного в пользу государства имущества. Теперь все оно, включая даже еду и лекарства будет распродаваться на электронных аукционах.

Как пояснили в региональном минимущества, новый порядок стал возможен после соответствующих изменений в КоАП, по которым полномочия по реализации конфискованного имущества теперь лежит на регионах. Конкретно в Омске заниматься организацией торгов и учетом имущества будет Центр учета и содержания собственности Омской области.

По вступившим в силу решениям судов будут продаваться продукты, бытовая и компьютерная техника, медицинское оборудование и прочие товары. Извещения об электронных торгах будут размещаться в открытом доступе.