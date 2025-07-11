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Больницы Ростовской области получат 4011 новых медицинских аппаратов

В Ростовской области уже на 96% выполнили план по оснащению больниц новым оборудованием.

Источник: Комсомольская правда

В поликлиниках, роддомах и больницах Ростовской области в течение 2025 года планируют установить 4011 новых аппаратов. К этому моменту план выполнили уже на 96%, сообщил в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Всего поступит 4011 новых аппаратов, из них 3869 уже установлены и работают, осталось доставить еще 142 аппарата, — уточнил Юрий Слюсарь.

В частности, в куйбышевскую ЦРБ и азовскую горбольницу ранее завезли маммографы, в медучреждения города Гуково и Азова — современные флюорографы. В поликлинике № 3 Волгодонска установили стационарный рентген.

— Это очень важно. Передовое оборудование поможет врачам быстро и точно выявлять ранние стадии серьезных заболеваний, — отметил Юрий Слюсарь.

Оснащение ведется в рамках региональной программы. Новые аппараты получат учреждения Батайска, города Зверево, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога, Шахт, Азовского, Багаевского, Боковского, Веселовского, Дубовского, Егорлыкского, Зимовниковского, Кагальницкого, Красносулинского, Куйбышевского и еще 14-ти районов Дона.

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