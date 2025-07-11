Обнаружены ранее неизвестные русла древних рек подо льдами Восточной Антарктиды

Открытие большого числа подледных речных равнин стало неожиданностью для геологов, так как ученые до этого считали, опираясь на наблюдения за последствиями оледенения в Северном полушарии, что движение ледников обычно приводит к быстрому разрушению подобных форм рельефа. Их обнаружение под ледовым щитом Антарктиды свидетельствует о том, что полярные ледовые шапки далеко не всегда оказывают мощное разрушающее действие на покрываемые ими материки, подытожили исследователи.