В Госдуме рассказали, чем опасны подушки из латекса

По его словам, несмотря на то, что большинство производителей указывают в своем описании к латексной подушке, что она гипоаллергенна, у людей с аллергией на цитрусовые существует риск перекрестной реакции на латекс. Парламентарий добавил, что это связано с тем, что некоторые компоненты цитрусов, особенно апельсинов, лимонов и грейпфрутов, содержат схожие белковые структуры с теми, что содержатся в латексе.