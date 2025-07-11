В Госдуме рассказали, чем опасны подушки из латекса

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Перед покупкой ортопедических подушек из латекса необходимо убедиться в отсутствии аллергии на цитрусовые, так как некоторые их компоненты содержат схожие белковые структуры с теми, что содержатся в латексе, это может вызвать аллергическую реакцию, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По словам Леонова, в ряде СМИ появилась информация, что у жительницы Москвы случился сильный аллергический отек после того, как она поспала на новой латексной подушке. Как выяснилось позднее, у нее была аллергия на цитрусовые.
«Будучи кандидатом медицинских наук по специальности “иммунология и аллергология” смею предупредить, что перед покупкой ортопедической подушки из 100% натурального латекса важно в первую очередь убедиться в отсутствии аллергии на цитрусовые», — сказал Леонов.
По его словам, несмотря на то, что большинство производителей указывают в своем описании к латексной подушке, что она гипоаллергенна, у людей с аллергией на цитрусовые существует риск перекрестной реакции на латекс. Парламентарий добавил, что это связано с тем, что некоторые компоненты цитрусов, особенно апельсинов, лимонов и грейпфрутов, содержат схожие белковые структуры с теми, что содержатся в латексе.
«Эти белки могут вызывать иммунную реакцию организма, приводящую к развитию симптомов аллергии. Среди основных симптомов: покраснение кожи, отечность, затрудненное дыхание, заложенность носа и слезоточивость», — заключил Леонов.