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СК: в Могилеве годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа

СК сообщил, что мальчик выпал из окна пятого этажа в Могилеве и находится в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщается, что несчастный случай произошел утром 11 июля. В СК отметили, что годовалый мальчик упал с высоты пятого этажа и приземлился на кустарник. Согласно предварительным данным, ребенок находился дома с мамой и ее сожителем.

СК сообщил, что мальчик выпал из окна пятого этажа в Могилеве и находится в тяжелом состоянии. Фото: телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

«Женщина собиралась с ребенком в поликлинику, а мужчина в это время спал в комнате», — отметили в пресс-службе.

Говорится, что мальчик находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее СК сообщил, что десятилетний мальчик утонул в реке Западная Двина в Витебском районе.

Кстати, белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.

Кроме того, в Минске три популярные парковки в центре станут платными с 14 июля.