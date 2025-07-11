СК: в Могилеве годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа

В Могилеве годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что несчастный случай произошел утром 11 июля. В СК отметили, что годовалый мальчик упал с высоты пятого этажа и приземлился на кустарник. Согласно предварительным данным, ребенок находился дома с мамой и ее сожителем.
СК сообщил, что мальчик выпал из окна пятого этажа в Могилеве и находится в тяжелом состоянии. Фото: телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.
«Женщина собиралась с ребенком в поликлинику, а мужчина в это время спал в комнате», — отметили в пресс-службе.
Говорится, что мальчик находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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