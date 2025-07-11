В России в 2026 году пройдет международный форум по квантовым технологиям БРИКС

«Обладая серьезным потенциалом, мы выступаем за справедливый доступ стран к высоким технологиям, ведь в конечном итоге, целью научно-технического прогресса является улучшение качества жизни людей во всем мире. Мы всецело поддерживаем стремление народов к сотрудничеству в области технологий будущего и включение квантовых технологий в повестку БРИКС. Уверена, международный квантовый форум БРИКС пройдет в России в 2026 году на самом высоком уровне», — прокомментировала ТАСС это решение директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.