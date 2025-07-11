В России в 2026 году пройдет международный форум по квантовым технологиям БРИКС

«Мы ценим предложение Бразилии рассмотреть искусственный интеллект, квантовые технологии и инновации в промышленности в качестве приоритетов в 2025 году в контексте быстрого развития новых технологий и процессов национальной реиндустриализации», — говорится в декларации глав государств объединения. Как рассказали ТАСС в госкорпорации «Росатом», активное участие на этапе подготовки декларации и в интеграции квантовой тематики в технологическую повестку стран БРИКС на 2025−2026 гг. принимали представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Росатома.
Квантовые технологии также вошли в официальные протоколы по итогам министерских встреч. По результатам встречи министров науки, технологий и инноваций (НТИ) стран БРИКС поддержано направление квантовых технологий, а в календарь НТИ мероприятий БРИКС включено предложение о проведении международного форума по квантовым технологиям в России, который планируется организовать при участии Росатома и информационной поддержке Минобрнауки России.
В декларации по итогам встречи министров связи стран БРИКС отмечена важность аккумуляции потенциала БРИКС для развития квантовых технологий. «Мы приветствуем предложение о новой теме, посвященной квантовым технологиям. Признавая преобразующий потенциал и многоплановый характер квантовых технологий, сквозной характер квантовых технологий, мы призываем к обсуждению и действиям на высоком уровне по этому вопросу», — говорится в итоговой декларации.
«Обладая серьезным потенциалом, мы выступаем за справедливый доступ стран к высоким технологиям, ведь в конечном итоге, целью научно-технического прогресса является улучшение качества жизни людей во всем мире. Мы всецело поддерживаем стремление народов к сотрудничеству в области технологий будущего и включение квантовых технологий в повестку БРИКС. Уверена, международный квантовый форум БРИКС пройдет в России в 2026 году на самом высоком уровне», — прокомментировала ТАСС это решение директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.