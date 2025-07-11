Собянин рассказал, как будут контролировать мигрантов в Москве

По его словам, в городе начали отрабатывать современные технологии, чтобы с их помощью обеспечить тотальный контроль над миграционными потоками. Так, на границе мигрант делает фотографию, по которой его можно распознать, и сдает отпечатки пальцев, а в миграционном центре — геном. И если он совершит какое-либо правонарушение, искать его будет значительно легче, уточнил мэр.