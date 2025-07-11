Собянин рассказал, как будут контролировать мигрантов в Москве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мигрантов в Москве будут контролировать с помощью комплекса информационных технологий, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в городе начали отрабатывать современные технологии, чтобы с их помощью обеспечить тотальный контроль над миграционными потоками. Так, на границе мигрант делает фотографию, по которой его можно распознать, и сдает отпечатки пальцев, а в миграционном центре — геном. И если он совершит какое-либо правонарушение, искать его будет значительно легче, уточнил мэр.
«Более того, мы уже с помощью информационных технологий будем анализировать въезд, выезд, постановку на учет и так далее. Кроме этого, для того, чтобы контролировать перемещение и видеть, где он находится внутри города, вводится система нового миграционного учета, когда его регистрация будет происходить с помощью его собственного телефона», — рассказал Собянин.
Он объяснил, как это работает: на телефон ставится специальная программа, по которой робот-оператор может с любой периодичностью запрашивать этого человека, а тот должен ответить, показать лицо и геопозицию. Если он не отзовется, то это будет считаться нарушением условий миграционного учета.
Мэр добавил, что мигрантам также выдают электронные карты, по которым полицейские могут проверить его статус, обозначенный красным, желтым или зеленым цветом.
«Если это красный, то человек находится в активном поиске. Если желтый, то у него возможны какие-то нарушения. Зеленый — может гулять свободно», — сказал Собянин.
Он подчеркнул, что эта система позволяет контролировать и статус мигранта, и действия полицейского, который, заходя в нее, должен в соответствии с алгоритмом принять решение.
«Если человек находится в красном секторе, ты должен его задержать. В желтом — предупредить, в зеленом — отпустить, а не наоборот», — уточнил мэр.
По его словам, эта информационная машина создаст другую реальность с точки зрения контроля за миграционными потоками, нахождением мигрантов и раскрытием преступлений.