Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год

ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл — РИА Новости. Физический и энергетический пуск энергоблока № 5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, ввод в эксплуатацию — на 2034 год, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации «Росатом».
«Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск — 2033 год, энергопуск — 2033, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год», — сказали в пресс-службе.
Энергоблок № 5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность «дожигания» минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.
БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских «быстрых» реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС.