Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год

Энергоблок № 5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность «дожигания» минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.