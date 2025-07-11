«Росатом» планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах

Срок службы энергоблока БН-1200М составит не менее 60 лет с потенциалом продления до 80 лет. В его проекте использованы технические решения, зарекомендовавшие себя при эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4 Белоярской АЭС с реакторами БН-600 и БН-800. Обоснование конструкционных материалов и ядерного топлива для БН-1200М выполняется с учетом опыта работы БН-600. Эксплуатацией блока БН-600, пущенного в 1980 году, была решена главная, поставленная при его сооружении задача: демонстрация длительной, эффективной и безопасной работы энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем.