ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл — РИА Новости. «Росатом» планирует создавать новые реакторы на быстрых нейтронах в Челябинской и Свердловской областях и в дальнейшем тиражировать этот опыт в Сибири, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Мы будем создавать новые реакторы на быстрых нейтронах и на юге Урала — в Челябинской области, и здесь, в Свердловской области, и тиражировать их в Сибири. Поэтому в центре России у нас будет в основном быстрая тематика», — сказал Лихачев.
БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских «быстрых» реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС.
Срок службы энергоблока БН-1200М составит не менее 60 лет с потенциалом продления до 80 лет. В его проекте использованы технические решения, зарекомендовавшие себя при эксплуатации энергоблоков № 3 и № 4 Белоярской АЭС с реакторами БН-600 и БН-800. Обоснование конструкционных материалов и ядерного топлива для БН-1200М выполняется с учетом опыта работы БН-600. Эксплуатацией блока БН-600, пущенного в 1980 году, была решена главная, поставленная при его сооружении задача: демонстрация длительной, эффективной и безопасной работы энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем.