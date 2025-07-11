Горящий кондиционер: может ли техника воспламениться от жары

Кроме того, стоит помнить о том, что у каждого предмета бытовой техники есть свой ресурс работы. Например, если производитель дает на свой товар пять лет гарантийного срока, то по истечении этого времени нужно проверять предмет более тщательно. Техника нуждается в проверке и в обслуживании для того, чтобы исключить вероятность поломки или возгорания, заключил эксперт.