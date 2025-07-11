Британский ИИ научил четвероногого робота ходить как настоящие животные

Обе эти задачи — не проблема для кошек и других четвероногих животных, которые быстро учатся навигации и движению в незнакомой среде и подбирают манеру перемещения, чтобы достичь цели с минимальными затратами энергии и времени. Чжоу Чэнсюй с коллегами попытался воспроизвести это умение животных. Ученые создали специальную систему ИИ, которая использует в своей работе датчики движения, давления и прочие аналоги органов чувств животных.