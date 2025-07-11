Двоих мужчин в Ростовской области осудили за незаконную добычу 27 зайцев-русаков

Двоих жителей Ростовской области осудили после незаконной добычи 27 зайцев-русаков. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Оказалось, что мужчины сговорились об охоте еще в конце декабря 2024 года, а за трофеями выехали 8 января. Разрешений не было, но это их не смущало. В итоге ночью заехали на охотугодья вблизи поселка Новоярки Сальского района. Один из сообщников вел машину и подсвечивал зайцев светом фар, а другой — прицельно стрелял по убегающим животным из ружья «Иж-27».
После охоты 16 самок и 11 самцов зайцев спрятали в багажник и уехали. Почти сразу же машину с нелегальным грузом остановили для проверки, и тайная охота раскрылась.
— Ущерб составил 113 тысяч рублей, это считается крупным ущербом, — отметили в объединенной пресс-службе судов региона.
Мужчины признались, что планировали поделить зайцев и готовить их дома, на слушаниях они полностью признали свою вину.
В Сальском районном суде подсудимым назначили по 3 года условно с испытательным сроком в один год, а также на год запретили заниматься любительской и спортивной охотой. Приговор еще не вступил в силу.
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