Двоих мужчин в Ростовской области осудили за незаконную добычу 27 зайцев-русаков

Оказалось, что мужчины сговорились об охоте еще в конце декабря 2024 года, а за трофеями выехали 8 января. Разрешений не было, но это их не смущало. В итоге ночью заехали на охотугодья вблизи поселка Новоярки Сальского района. Один из сообщников вел машину и подсвечивал зайцев светом фар, а другой — прицельно стрелял по убегающим животным из ружья «Иж-27».