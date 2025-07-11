В Москве в арт-пространстве развернулась битва брендов самокатов

На территории арт-пространства «Хлебозавод» в Москве развернулась стихийная битва брендов электросамокатов. Все началось с того, что Яндекс Go установил у входа гигантскую модель самоката с госномером HA539B и подписью «Это новый самокат Яндекс Go». Высота объекта — 9 метров. В 2023 году такой же самокат установили в Петербурге в арт-кластере «Севкабель», правда, без номерного знака.
Ответ не заставил себя ждать: конкуренты из компании Whoosh развесили неподалеку баннеры с фразой «Влюбляются не в размер» — очевидный намек на масштабный объект соперников.
Фото с места событий выложила в своем Telegram-канале соосновательница агентства Setters Александра Жаркова. «У нас тут битва брендов на Хлебозаводе», — подписала она снимки. В комментариях пользователи поддержали креативный обмен: «Очень приятно смотреть на такой троллинг», — пишут подписчики.
Пока официальных комментариев от компаний не последовало.