В Москве в арт-пространстве развернулась битва брендов самокатов

На территории арт-пространства «Хлебозавод» в Москве развернулась стихийная битва брендов электросамокатов. Все началось с того, что Яндекс Go установил у входа гигантскую модель самоката с госномером HA539B и подписью «Это новый самокат Яндекс Go». Высота объекта — 9 метров. В 2023 году такой же самокат установили в Петербурге в арт-кластере «Севкабель», правда, без номерного знака.