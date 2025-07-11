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Истребитель Су-57: характеристики и боевая мощь российского самолета

Многоцелевой истребитель Су-57 — относительно новая боевая машина в российской авиации. Первый серийный истребитель Воздушно-космические силы РФ получили только в 2020 году.

Илья Водянов
Автор Новости Mail
Вид на кабину истребителя Су-57.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Истребитель пятого поколения Су-57 — разработка опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого. Сейчас самолет собирают на авиационном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре. В материале рассказываем про историю создания истребителя Су-57, а также его характеристики и вооружение.

Что из себя представляет истребитель Су-57

Су-57— современный многоцелевой истребитель. В госкорпорации «Ростех» его называют единственным в мире авиационным комплексом, который в боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения.

Самолет производят в городе Комсомольск-на-Амуре. Истребитель поставляют серийно не только для Минобороны РФ, но и для экспорта в другие страны, заявлял гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

История создания истребителя Су-57

До августа 2017 года истребитель Су-57 носил другое название — Т-50. Самолет разрабатывали с 2002 года, и он должен был стать стребителем пятого поколения. Иными словами, Су-57 должен был уметь взлетать на коротких взлетно-посадочных полосах, быть невидимым в инфракрасном, оптическом и радиолокационном диапазонах, а также иметь новейшее и высокоточное вооружение. Разрабатывали новый истребитель в условиях строгой секретности.

Впервые он поднялся в воздух в январе 2010 года, за штурвалом находился летчик-испытатель Сергей Богдан. Спустя год опытные образцы Т-50 представили на авиашоу МАКС-2011. В 2012 году министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что серийное производство истребителей пятого поколения начнется в 2020 году.

Новое наименование самолета главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев представил в 2017 году. «Самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 -— теперь мы будем его величать именно так», — заявил Бондарев. Спустя год несколько опытных образцов истребителя перебросили в Сирию для испытания систем вооружения. Серийное производство самолета началось в 2019 году — на год раньше запланированного срока.

Конструкция истребителя

Некоторые особенности конструкции Су-57 до сих пор держатся в секрете. Известно, что основной корпус самолета создан по интегральной схеме — фюзеляж и крыло образуют единое целое. Из-за этого корпус Су-57 визуально заметно отличается от корпуса еще одного знаменитого российского истребителя — Су-27.

На концах крыльев можно заметить скосы, а само крыло имеет несколько подвижных элементов, улучшающих маневренность. В конструкции самолета нет прямых углов. Это сделано для того, чтобы снизить заметность Су-57 для радиолокаторов вероятного противника.

Кабина Су-57 просторнее, чем у истребителей четвертого поколения. Она накрыта специальным стеклом, которое защищает пилота от ультрафиолетового излучения и делает истребитель менее заметным для радиолокаторов. Ррассчитана на одного летчика.

Примерно четверть конструкции самолета составляет углепластик. Это специальный материал, благодаря которому детали становятся легче и прочнее, их антикоррозийная стойкость повышается. По поверхности истребителя размещены антенны АФАР, которые помогают пилоту создавать помехи, а также эффективнее искать и обнаруживать противника даже на большом расстоянии.

Последние модели Су-57 оснащены двигателями второго этапа АЛ-51Ф1 с плоским соплом. У них есть специальная система вентиляции — проходящий воздух охлаждает двигатели и делает их менее заметными в тепловом спектре. Во время полета летчик надевает специальный шлем. Он помогает пилоту видеть расстояние до цели, основные характеристики и показатели истребителя, высоту полета.

Задняя часть истребителя Су-57.
Источник: РИА "Новости"

Технические характеристики истребителя Су-57

Точные характеристики Су-57 засекречены. Собрали то, что известно из открытых источников.

Длина
19 м
Высота
4,8 м
Размер крыла
14 м
Масса нормальная взлетная
30600 кг
Масса пустого самолета
18500 кг
Масса топлива
11100 кг
Максимальная скорость 
2600 км/ч
Дальность на дозвуковой скорости
5,5 тысячи км
Дальность на сверхзвуковой скорости
2 тысячи км
Экипаж
1 человек

Вооружение Су-57

Многоцелевой истребитель Су-57 имеет в арсенале:

  • 30-миллиметровую авиационную пушку 9-А1−4071К;
  • ракеты класса «воздух-воздух» (например, гиперзвуковые Р-37М, ракеты средней дальности Р-77М);
  • ракеты для наземных и морских целей (крылатая ракета Х-69, ракеты Х-38 и Х-59 — для поражения укреплений и военной техники противника, а также управляемые бомбы КАБ-250, КАБ-500).

Истребитель Су-57 заходит на посадку.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Модификации Су-57

Помимо опытных образцов, у истребителя Су-57 было несколько модификаций.

1. FGFA (Fifth Generation Fight Aircraft). Истребитель пятого поколения, разработанный на платформе T-50. Создавался совместно с Индией. Экспортный вариант Су-57, реализация которого не продвинулась дальше эскизов. Часть разработки брала на себя Hindustan Aeronautics Limited (HAL) — крупнейшая авиастроительная компания Индии.

2. Су-57Э. Новейшая модификация Су-57. Ее представили общественности в феврале 2025 года на аэрокосмической выставке Aero India. Характеристики модели держатся в секрете.

3. Су-57М. Модернизированная версия Су-57 с усовершенствованной кабиной пилота, новыми двигателями и авионикой.

Сравнение Су-57 с другими самолетами

Сравним Су-57 с другими известными истребителями по характеристикам и боевым возможностям.

F-35

Российский Су-57 превосходит американский истребитель пятого поколения F-35 по некоторым характеристикам. Например, максимальная высота у российского самолета — 20 км, тогда как у F-35 — только 18,2 км.

Также Су-57 выигрывает по боевой нагрузке, максимальной скорости и продолжительности полета. При этом стоимость истребителя от ОКБ П. О. Сухого — в два раза меньше, чем стоимость производства F-35.

Однако американский истребитель эксплуатируется дольше, чем Су-57. За более чем 10 лет использования инженеры из США усовершенствовали его и устранили первоначальные недостатки. Су-57 пока не может похвастаться такой историей эксплуатации.

J-20

Китайский тяжелый истребитель пятого поколения Chengdu J-20 рассчитан на скрытный и дистанционный бой. Су-57 превосходит его по маневренности. Российский истребитель благодаря отличной аэродинамике может уклоняться от ударов, тогда как создатели J-20 почти не предусматривали такое развитие боя.

В отличие от Су-57, многие характеристики которого были испытаны в Сирии, J-20 не проходил боевое крещение. Китайский истребитель применяют только на учениях и во время боевого патрулирования.

В каких боевых действиях использовали истребитель Су-57

Су-57 испытан в нескольких вооруженных конфликтах:

Истребитель Су-57 в воздухе.
Источник: Минпромторг Хабаровского края

Интересные факты об истребителе Су-57

Собрали самые интересные факты об истребителе пятого поколения.

1. Су-57 способен запускать ракеты себе за «спину». Для этого истребителю даже не нужно совершать разворот, и пилот во время полета использует радар заднего обзора.

2. По классификации НАТО истребитель Су-57 носит наименование Felon («преступник»).

3. Точная стоимость одного истребителя Су-57 неизвестна. По независимым оценкам, она может быть в районе 30 млрд долларов.

4. В конструкции Су-57 в четыре раза меньше деталей, чем у Су-27 — одного из предшественников истребителя пятого поколения.