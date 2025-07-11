Истребитель Су-57: характеристики и боевая мощь российского самолета

До августа 2017 года истребитель Су-57 носил другое название — Т-50. Самолет разрабатывали с 2002 года, и он должен был стать стребителем пятого поколения. Иными словами, Су-57 должен был уметь взлетать на коротких взлетно-посадочных полосах, быть невидимым в инфракрасном, оптическом и радиолокационном диапазонах, а также иметь новейшее и высокоточное вооружение. Разрабатывали новый истребитель в условиях строгой секретности.