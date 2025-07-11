Эксперты описали портрет малого семейного бизнеса России

— Ежедневный вклад малых и микрокомпаний, безусловно, помогает росту всей южной экономики: от развития новых отраслей и профессий до внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. По оценке наших аналитиков, доля семейного бизнеса в южных регионах минимум на 8−15% выше среднероссийского показателя исследования. Традиционно на Юге России и Северном Кавказе чаще всего начинают и развивают своё дело именно при поддержке и участии семьи. Главным преимуществом такого решения предприниматели Юга России и Северного Кавказа называют более высокие уровень доверия, быстрое принятие бизнес-решений и возможность смены бизнес-ролей по ключевым позициям между родственниками, — поделился Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.