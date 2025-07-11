Эксперты описали портрет малого семейного бизнеса России

Более 30% компаний сегодня растут при поддержке и участии родственников. Чаще всего такую поддержку оказывают супруги, а также невестки и зятья. При этом руководят таким бизнесом сами основатели — таких предприятий 72%. И только 11% компаний перешли к ним по наследству. Такие данные приводят аналитики Сбера.
Родственники занимают значительное место в структуре малого бизнеса: почти половину предпринимателей сопровождают супруги, четверть привлекают родных братьев и сестёр, сыновей предпочитают брать в дело лишь 13%, а дочерей и вовсе только 11%. Родители входят в команду каждого седьмого предпринимателя, а близкие родственники супруга присутствуют в бизнес-процессах примерно у одного из десяти бизнесменов.
Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Ежедневный вклад малых и микрокомпаний, безусловно, помогает росту всей южной экономики: от развития новых отраслей и профессий до внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. По оценке наших аналитиков, доля семейного бизнеса в южных регионах минимум на 8−15% выше среднероссийского показателя исследования. Традиционно на Юге России и Северном Кавказе чаще всего начинают и развивают своё дело именно при поддержке и участии семьи. Главным преимуществом такого решения предприниматели Юга России и Северного Кавказа называют более высокие уровень доверия, быстрое принятие бизнес-решений и возможность смены бизнес-ролей по ключевым позициям между родственниками, — поделился Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Исследование также показало, что 97% предприятий семейного бизнеса имеют годовой оборот до 60 млн рублей и работают в среднем от 5 лет и больше. Обычно такие фирмы насчитывают не более 25 сотрудников. Наибольшую долю составляют предприятия розничной торговли — 22%, строительства и ремонта — 15%. Довольно распространены семейные бизнесы в сферах ИТ и оптовой торговли.
Большинство руководителей семейного бизнеса позитивно смотрят на финансы своих компаний: 45% называют ситуацию хорошей, 47% признают удовлетворительной. Подавляющее большинство респондентов (76%) уверено в стабильности своих фирм. При необходимости оставить дела 49% планируют доверить управление семье, 23% намерены продать стороннему покупателю. Однако, столкнувшись с финансовыми трудностями, 40% предпринимателей допускают передачу бизнеса профессионалу вне семьи.