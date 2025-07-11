Министерство ЖКХ Беларуси сказало, что делать при затоплении квартиры

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сказало, что делать при затоплении квартиры. Подробности обнародовали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что порядок действия в случае обнаружение дефектов и (или) неисправностей конструкций, инженерных систем жилого дома (помещений), которые привели к их повреждениям и повреждениям элементов отделки в жилых помещениях, определен пунктом 14 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.
В ведомстве отметили: при обращении не позднее месячного срока белорусов по указанным вопроса, эксплуатирующая организация с участием заинтересованных сторон проводит обследование поврежденного имущества, а затем составляет акт обследования.
В пресс-службе пояснили, что на основании указанного акта организация составляет уже дефектный акт на ремонтно-строительные работы поврежденных помещений. В случае возможности самовосстановления (речь идет про высыхание и так далее) утративших свои потребительские качества элементов отделки указанный дефектный акт составляется не позднее 20 календарных дней со дня составления акта обследования.
«Составление акта о залитии и дефектного акта в один день законодательством не запрещено», — обратили внимание в Министерстве ЖКХ.
Говорится, что для возмещения причиненного вреда имуществу белорусов организацией или же организацией, которая имеет право на проведение независимой экспертизы по оценке имущества, по обращению заинтересованных сторон составляется дефектный акт на поврежденное имущество, указанное в акте обследования. И уже в соответствии с данным документом определяется сумма причиненного ущерба.
Отмечается, что при возникновении спора по вопросам, касающимся компенсации стоимости ремонтно-строительных работ и возмещению вреда имуществу, все будет разрешаться в судебном порядке.
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