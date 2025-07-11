Министерство ЖКХ Беларуси сказало, что делать при затоплении квартиры

Говорится, что для возмещения причиненного вреда имуществу белорусов организацией или же организацией, которая имеет право на проведение независимой экспертизы по оценке имущества, по обращению заинтересованных сторон составляется дефектный акт на поврежденное имущество, указанное в акте обследования. И уже в соответствии с данным документом определяется сумма причиненного ущерба.