В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу

«Все, что связано с государственной службой, как представитель Дальнего Востока могу сказать, что в целом критерии наличия стажа для прихода на государственную службу — они мало реализуемы даже вот в отношении обычного населения… Может есть необходимость и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников СВО с тем, чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях, я полагаю, что этот вопрос заслуживает проработки», — сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.