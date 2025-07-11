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В ГД предложили снизить требования для бойцов СВО, поступающих на госслужбу

Яровая призвала снизить порог требований для поступающих на госслужбу бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила проработать вопрос понижения порога требований для прихода на государственную службу участников СВО.

«Все, что связано с государственной службой, как представитель Дальнего Востока могу сказать, что в целом критерии наличия стажа для прихода на государственную службу — они мало реализуемы даже вот в отношении обычного населения… Может есть необходимость и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников СВО с тем, чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях, я полагаю, что этот вопрос заслуживает проработки», — сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.

По ее словам, у участников СВО должна быть возможность приходить на госслужбу.