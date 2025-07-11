Масштабные проверки ждут водителей на дорогах в Ростовской области

Масштабные проверки водителей устроили в Ростовской области сегодня, 11 июля. Также машины будут массово останавливать на выходных, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как пояснили в ведомстве, владельцев авто решили проверить на трезвость. При подозрениях на алкогольное или наркотическое опьянение будет проводиться освидетельствование.
Параллельно с этой работой инспекторы ДПС также обращают внимание на тонировку, дрифт и агрессивное вождение.
Автолюбителей просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией на дорогах. Нельзя совершать резкие маневры, отвлекаться, а также садиться за руль «под градусом».
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