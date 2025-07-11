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Самолет Су-24: «фехтовальщик», способный доставить ядерное оружие

Прошло более полувека с тех пор, как в СССР начали использовать самолет Су-24.

Анна Григор
Автор Новости Mail

В материале — разбираемся, почему этот бомбардировщик до сих пор в боевом строю и чем Су-24 отличается от других.

Что из себя представляет самолет Су-24

Су-24 — советский и российский фронтовой сверхзвуковой бомбардировщик, который бьет по наземным и морским целям.

Его особенность в том, что геометрия крыла меняется в полете. Су-24 стал одним из первых серийных самолетов в СССР, использовавших цифровую прицельно-навигационную систему.

История создания бомбардировщика Су-24

Новый бомбардировщик задумали создать в СССР в 1965 году. В разгар Холодной войны понадобился современный ударный самолет на замену Ил-28 и Як-28, способный доставить тактическое ядерное оружие. Разработкой занялось опытно-конструкторское бюро Сухого. Сложность была в том, что инженеры создавали не только самолет, но и целый авиационный комплекс: судно, двигатель, вооружение.

Первый вариант Су-24 протестировали в 1967 году, но производство пришлось отложить на четыре года из-за проблем с авионикой, предупреждающей о риске столкновения. В 1974 году новый Су-24 официально приняли на вооружение.

Конструкция самолета

Главное преимущество Су-24 — крыло, стреловидность которого может меняться от 16 до 69 градусов. Корпус самолета оснащен интегральной схемой с боковыми воздухозаборниками. Шасси укреплено для грунтовых взлетных полос. Кабина — двухместная.

Самолет Су-24 в небе.
Источник: РИА "Новости"

Технические характеристики самолета Су-24

Эффективно выполнять боевые задачи помогают следующие характеристики.

Длина
24 метра
Максимальный взлетный вес
39,7 тонны
Размах крыла
от 10,37 до 17,64 метра
Максимальная скорость
1 700 км/ч
Максимальная высота
11 000 м
Дальность полета без дозаправки
2 775 км
Боевой радиус
от 560 до 1 200 км
Двигатели
Два турбореактивных

Вооружение Су-24

Бомбардировщик может нести следующие снаряды.

1. Авиабомбы: ФАБ-500, ФАБ-1500, КАБ-500Л.

2. Пушки: 500 снарядов 23-миллиметровой шестиствольной артиллерии.

3. Ракеты: Х-23, Х-25, Х-29, Х-58.

4 Тактическое ядерное оружие.

Модификации Су-24

Помимо базовой версии, есть Су-24М с улучшенной авионикой. В нулевых появился Су-24М2 с новым бортовым компьютером и обновленным составом ракетного оружия.

Модификацию Су-24МР используют для разведки в любое время суток и при любой погоде. Су-24МП — создает помехи, если у противника хорошая ПВО.

Сравнение Су-24 с другими самолетами

У Су-24 по сравнению с другими известными бомбардировщиками есть как преимущества, так и недостатки.

F-111 Aardvark

Оба могут менять геометрию крыла, но американский F-111 быстрее и может атаковать цели на большем расстоянии. Тем не менее Су-24 лучше работает с неподготовленных аэродромов.

МиГ-27

Дешевле и проще в обслуживании, но без регулируемого крыла. Серьезно уступает Су-24 в дальности — 1500 километров против 2775 километров. Боевая нагрузка в два раза ниже.

Tornado

У европейского «Торнадо» лучше маневренность, но он уступает Су-24 по боевой нагрузке. Оба самолета можно дозаправить прямо в воздухе.

Ту-22М3

У стратегического бомбардировщика Ту-22М3 схожая конструкция крыла, но дальность полета— 7 000 километров, а боевая нагрузка — до 24 000 килограммов.

Пилот в кабине самолета Су-24.
Источник: РИА "Новости"

В каких боевых действиях использовали самолет

Бомбардировщики Су-24 применяли в следующих вооруженных конфликтах:

Интересные факты о бомбардировщике Су-24

Занимательные факты об уже ставшем легендарным самолете.

1. За точность ударов и маневренность в НАТО Су-24 прозвали fencer, что означает «фехтовальщик».

2. В 2015 турецкий F-16 сбил российский Су-24 в Сирии, что привело к международному скандалу.

3. Су-24 летает на малых и сверхмалых высотах, оставаясь незаметным для ПВО противника.

4. Су-24 — первый советский самолет с системой катапультирования экипажа.