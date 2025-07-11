Самолет Су-24: «фехтовальщик», способный доставить ядерное оружие

Новый бомбардировщик задумали создать в СССР в 1965 году. В разгар Холодной войны понадобился современный ударный самолет на замену Ил-28 и Як-28, способный доставить тактическое ядерное оружие. Разработкой занялось опытно-конструкторское бюро Сухого. Сложность была в том, что инженеры создавали не только самолет, но и целый авиационный комплекс: судно, двигатель, вооружение.