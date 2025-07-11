Самолет Су-24: «фехтовальщик», способный доставить ядерное оружие

В материале — разбираемся, почему этот бомбардировщик до сих пор в боевом строю и чем Су-24 отличается от других.
Что из себя представляет самолет Су-24
Су-24 — советский и российский фронтовой сверхзвуковой бомбардировщик, который бьет по наземным и морским целям.
Его особенность в том, что геометрия крыла меняется в полете. Су-24 стал одним из первых серийных самолетов в СССР, использовавших цифровую прицельно-навигационную систему.
История создания бомбардировщика Су-24
Новый бомбардировщик задумали создать в СССР в 1965 году. В разгар Холодной войны понадобился современный ударный самолет на замену Ил-28 и Як-28, способный доставить тактическое ядерное оружие. Разработкой занялось опытно-конструкторское бюро Сухого. Сложность была в том, что инженеры создавали не только самолет, но и целый авиационный комплекс: судно, двигатель, вооружение.
Первый вариант Су-24 протестировали в 1967 году, но производство пришлось отложить на четыре года из-за проблем с авионикой, предупреждающей о риске столкновения. В 1974 году новый Су-24 официально приняли на вооружение.
Конструкция самолета
Главное преимущество Су-24 — крыло, стреловидность которого может меняться от 16 до 69 градусов. Корпус самолета оснащен интегральной схемой с боковыми воздухозаборниками. Шасси укреплено для грунтовых взлетных полос. Кабина — двухместная.
Технические характеристики самолета Су-24
Эффективно выполнять боевые задачи помогают следующие характеристики.
|Длина
|24 метра
|Максимальный взлетный вес
|39,7 тонны
|Размах крыла
|от 10,37 до 17,64 метра
|Максимальная скорость
|1 700 км/ч
|Максимальная высота
|11 000 м
|Дальность полета без дозаправки
|2 775 км
|Боевой радиус
|от 560 до 1 200 км
|Двигатели
|Два турбореактивных
Вооружение Су-24
Бомбардировщик может нести следующие снаряды.
1. Авиабомбы: ФАБ-500, ФАБ-1500, КАБ-500Л.
2. Пушки: 500 снарядов 23-миллиметровой шестиствольной артиллерии.
3. Ракеты: Х-23, Х-25, Х-29, Х-58.
4 Тактическое ядерное оружие.
Модификации Су-24
Помимо базовой версии, есть Су-24М с улучшенной авионикой. В нулевых появился Су-24М2 с новым бортовым компьютером и обновленным составом ракетного оружия.
Модификацию Су-24МР используют для разведки в любое время суток и при любой погоде. Су-24МП — создает помехи, если у противника хорошая ПВО.
Сравнение Су-24 с другими самолетами
У Су-24 по сравнению с другими известными бомбардировщиками есть как преимущества, так и недостатки.
F-111 Aardvark
Оба могут менять геометрию крыла, но американский F-111 быстрее и может атаковать цели на большем расстоянии. Тем не менее Су-24 лучше работает с неподготовленных аэродромов.
МиГ-27
Дешевле и проще в обслуживании, но без регулируемого крыла. Серьезно уступает Су-24 в дальности — 1500 километров против 2775 километров. Боевая нагрузка в два раза ниже.
Tornado
У европейского «Торнадо» лучше маневренность, но он уступает Су-24 по боевой нагрузке. Оба самолета можно дозаправить прямо в воздухе.
Ту-22М3
У стратегического бомбардировщика Ту-22М3 схожая конструкция крыла, но дальность полета— 7 000 километров, а боевая нагрузка — до 24 000 килограммов.
В каких боевых действиях использовали самолет
Бомбардировщики Су-24 применяли в следующих вооруженных конфликтах:
- Афганская война;
- чеченские войны;
- война в Южной Осетии;
- гражданская война в Сирии;
- специальная военная операция на Украине.
Интересные факты о бомбардировщике Су-24
Занимательные факты об уже ставшем легендарным самолете.
1. За точность ударов и маневренность в НАТО Су-24 прозвали fencer, что означает «фехтовальщик».
2. В 2015 турецкий F-16 сбил российский Су-24 в Сирии, что привело к международному скандалу.
3. Су-24 летает на малых и сверхмалых высотах, оставаясь незаметным для ПВО противника.
4. Су-24 — первый советский самолет с системой катапультирования экипажа.