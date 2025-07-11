Ракетный комплекс «Искандер»: история разработки и дальность стрельбы

В декабре 1987 года представители США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали Договор о сокращении ракет стратегического и ядерного арсеналов средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так советская сторона была вынуждена избавиться от своего проверенного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Ока». В 1988 году в стране решили создать замену ракетному комплексу: выпущенные им снаряды должны были летать до нижней границы дальности, прописанной в ДРСМД.