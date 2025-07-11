Ракетный комплекс «Искандер»: история разработки и дальность стрельбы

История создания оперативно-тактического ракетного комплекса берет начало в конце прошлого века. Сегодня «Искандер» стоит на вооружении и постоянно модернизируется. В этом материале расскажем о характеристиках боевой машины и боевых задачах, которые она способна решать.
Что из себя представляет ракетный комплекс «Искандер»
«Искандер» — это ракетный комплекс, который состоит из нескольких тяжелых автомобилей. Каждый из них выполняет свои задачи: есть командный центр, самоходная пусковая установка, машина жизнеобеспечения.
Комплекс предназначен для доставки тактического ядерного оружия и ударов по охраняемым системами ПВО объектам противника. Общим названием «Искандер» также обозначается семейство ракетных комплексов.
Как выглядит российский ОТРК «Искандер»: фото
Собрали несколько фотографий российского комплекса.
История создания
В декабре 1987 года представители США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали Договор о сокращении ракет стратегического и ядерного арсеналов средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так советская сторона была вынуждена избавиться от своего проверенного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Ока». В 1988 году в стране решили создать замену ракетному комплексу: выпущенные им снаряды должны были летать до нижней границы дальности, прописанной в ДРСМД.
Изначально проект назывался ОТРК «Равенство». Им занималось «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне и лично один из главных конструкторов ракетного вооружения в истории страны — Сергей Непобедимый. Он же в свое время разрабатывал и ОТКР «Ока».
В 1989 году создали первый эскиз «Искандера». Название дали в честь полководца Александра Македонского, чьё имя на арабском языке и звучит как Искандер. По задумке создателей подобное наименование позволило бы активнее продвигать комплекс на зарубежных рынках.
Однако в тот же год Непобедимый покинул пост, и его место занял конструктор Николай Гущин. Разработка шла все 90-е, а руководство КБМ даже было вынуждено взять в банке кредит для продолжения работы.
В 1999 году комплекс «Искандер» показали общественности в ходе Международного авиационно-космического салона в Жуковском. Прошло несколько лет испытаний, прежде чем в 2006 году «Искандер» приняли на вооружение.
Тактико-технические характеристики ракетного комплекса «Искандер»
Перед вами взятые из открытых источников характеристики пусковой установки «Искандер». При этом многие подробности о работе комплекса до сих пор засекречены.
|Масса с грузом и экипажем
|42,3 т
|Скорость передвижения по шоссе
|70 км/ч
|Скорость передвижения по грунтовой дороге
|40 км/ч
|Боевой расчет
|3 чел.
|Количество ракет
|2 шт.
Что входит в состав ОТРК «Искандер»
В состав ракетного комплекса «Искандер» входят несколько машин.
1. Самоходная пусковая установка 9П78−1. Перевозит ракеты и способна запускать их по цели после развертывания. Одна установка может перевозить две ракеты.
2. Пункт подготовки информации. Расчет из двух человек анализирует данные и готовит полетные задания для ракет. Позже задания передаются на пусковую установку. Экипаж может получить данные в том числе со спутника или через разведывательный дрон.
3. Транспортно-заряжающая машина. Перевозит дополнительные ракеты, есть погрузочный кран.
4. Командно-штабная машина. Мобильный командный центр на колесном шасси КамАЗа. Расчет из четырех человек управляет работой всего комплекса. Есть радиосвязь. Способна непрерывно работать в течение двух суток.
5. Машина жизнеобеспечения. Мобильная платформа для отдыха, лечения и приема пищи боевых расчетов. На базе КамАЗа оборудуются спальные места, шкафчики, система водоснабжения с баком, стол, сушилка для обуви и одежды.
6. Машина регламента и технического обслуживания. Расчет из двух человек способен проводить ремонт и обслуживать бортовую аппаратуру приборов и ракет.
Модификации ракетного комплекса «Искандер»
После постановки на вооружение комплекса появились его модификации.
1. Ракетный комплекс «Искандер-М». Комплекс способен нести и запускать ракеты с ядерным зарядом. Есть система противодействия противоракетной обороне и комплекс радиоэлектронной борьбы.
2. Ракетный комплекс «Искандер-К». Представляет собой модификацию ОТРК «Искандер-М» для крылатых ракет.
3. Ракетный комплекс «Искандер-Э». Разработанная для экспорта модификация «Искандера». Имеет сниженную дальность запуска ракет — около 280 км.
Сколько установок «Искандера» на вооружении России и где они применяются
Минобороны РФ не раскрывает точное количество комплексов «Искандер» в распоряжении российской армии. С 2021 году ракетные комплексы используют не только сухопутные войска, но и силы ВМФ.
Первые сообщения о боевом применении «Искандеров» датируются 2008 годом, когда Россия вступила в конфликт с Грузией. Также комплекс применяется для защиты государственных границ — ОТРК размещены в Калининградской области.
В 2017 году министр обороны Сергей Шойгу заявил о применении «Искандеров» во время вооруженных столкновений в Сирии. С 2022 года комплексы применяются армией России в ходе вооруженного конфликта на Украине.
Интересные факты о ракетном комплексе название
Собрали самые интересные факты о ракетных комплексах «Искандер».
1. В период заключительных испытаний комплекса, перед принятием на вооружение, инженеры добились высокой точности стрельбы «Искандера» — отклонение ракеты от заданной цели составляло не больше одного метра.
2. В ракетах «Искандер» установлена оптическая система самонаведения. Она нужна для того, чтобы снаряд нашел свою цель при любых воздействиях РЭБ. Ракета долетит до заданной точки даже в том случае, если в небе будут отключены все имеющиеся у страны спутники.
3. Длина одной ракеты «Искандер» — 7,3 метра.
4. ОТРК «Искандер» состоят на вооружении Белоруссии, Армении и Алжира.