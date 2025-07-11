Путин постановил организовать празднование юбилея Сыктывкара

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил организовать празднование 250-летия Сыктывкара в 2030 году, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В связи с исполняющимся в 2030 году 250-летием основания Сыктывкара постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания города», — говорится в указе.
В документе также отмечается, что президент поручил правительству Российской Федерации образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также утвердить его состав.
Кроме того, органам государственной власти субъектов рекомендуется принять участие в подготовке и проведении празднования юбилея, добавляется в указе.
Указ вступил в силу.