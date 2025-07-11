В центре Москвы могут построить башни в форме гигантской буквы М

На участке между полукруглым жилым комплексом «Серебряный дом» и железнодорожными путями на Рубцовско-Дворцовой улице планируется новое строительство. Официального проекта пока нет, но в сети уже появились возможные варианты застройки, подготовленные архитектурным бюро KPLN, сообщили в журнале «Москвич mag».
Привлекли внимание два высотных корпуса, расположенных так, что вместе они формируют гигантскую букву «М». Такую форму архитекторы предлагают не ради шутки, а как элемент визуальной идентификации района. По задумке, эта композиция будет просматриваться издалека — возможно, даже с Садового кольца или с территории ВДНХ.
Концепция пока остается конкурсной, но она уже вызвала живой интерес у специалистов и горожан. По замыслу авторов, новые дома станут самыми высокими в районе и создадут целостный архитектурный ансамбль вместе с существующим «Серебряным домом» — жилым комплексом в форме арки, ставшим символом урбанистического дизайна XXI века.
Эксперты напоминают, что подобные проекты требуют согласования с правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), которые определяют плотность, высотность и экологические параметры будущего комплекса.
Ранее аналогичные идеи оформлялись в виде так называемых «парящих объемов» и других графических форм в архитектуре столицы. Однако если буква «М» действительно появится, она станет полноценным городским брендом — как «Серебряный дом» или башни «Федерация» в деловом центре Москва-Сити.