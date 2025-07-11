В центре Москвы могут построить башни в форме гигантской буквы М

Привлекли внимание два высотных корпуса, расположенных так, что вместе они формируют гигантскую букву «М». Такую форму архитекторы предлагают не ради шутки, а как элемент визуальной идентификации района. По задумке, эта композиция будет просматриваться издалека — возможно, даже с Садового кольца или с территории ВДНХ.