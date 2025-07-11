Ричмонд
+30°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы могут построить башни в форме гигантской буквы М

На Рубцовско-Дворцовой улице в Москве может появиться масштабный архитектурный объект — пара высотных башен, соединенных визуально в форму гигантской буквы «М».

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Архитектурное бюро KPLN

На участке между полукруглым жилым комплексом «Серебряный дом» и железнодорожными путями на Рубцовско-Дворцовой улице планируется новое строительство. Официального проекта пока нет, но в сети уже появились возможные варианты застройки, подготовленные архитектурным бюро KPLN, сообщили в журнале «Москвич mag».

Привлекли внимание два высотных корпуса, расположенных так, что вместе они формируют гигантскую букву «М». Такую форму архитекторы предлагают не ради шутки, а как элемент визуальной идентификации района. По задумке, эта композиция будет просматриваться издалека — возможно, даже с Садового кольца или с территории ВДНХ.

Концепция пока остается конкурсной, но она уже вызвала живой интерес у специалистов и горожан. По замыслу авторов, новые дома станут самыми высокими в районе и создадут целостный архитектурный ансамбль вместе с существующим «Серебряным домом» — жилым комплексом в форме арки, ставшим символом урбанистического дизайна XXI века.

Эксперты напоминают, что подобные проекты требуют согласования с правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), которые определяют плотность, высотность и экологические параметры будущего комплекса.

Ранее аналогичные идеи оформлялись в виде так называемых «парящих объемов» и других графических форм в архитектуре столицы. Однако если буква «М» действительно появится, она станет полноценным городским брендом — как «Серебряный дом» или башни «Федерация» в деловом центре Москва-Сити.