Новая автостоянка на 1283 места открылась под Минском

Сказано, что за первые четыре часа придется заплатить пять рублей, за сутки — 10 рублей, а за каждые последующие сутки пребывания авто на стоянке — 10 рублей. Оплату можно осуществить сразу через автоматические кассы на ее территории или же при помощи карты на автоматизированных стойках пункта выезда.