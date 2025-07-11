Новая автостоянка на 1283 места открылась под Минском. Подробности рассказали в пресс-службе Национального аэропорта «Минск».
«Платная автомобильная стоянка Р3 открыта после ремонта», — отметили в сообщении.
В пресс-службе отметили, что строительные работы на объекте «Временная плоскостная автомобильная стоянка на прилегающей территории Национального аэропорта Минск» были завершены. Платная стоянка снова заработала. Она рассчитана на 1283 машино-места.
Уточняется, что на стоянке функционирует современная автоматизированная система контроля движения, а также времени хранения автомобилей. Так, расчет и оплата за пользование проводится в автоматическом режиме.
Сказано, что за первые четыре часа придется заплатить пять рублей, за сутки — 10 рублей, а за каждые последующие сутки пребывания авто на стоянке — 10 рублей. Оплату можно осуществить сразу через автоматические кассы на ее территории или же при помощи карты на автоматизированных стойках пункта выезда.
В пресс-службе пояснили, что платная стоянка Р3 расположена с левой стороны от здания аэровокзала.
«Для долгосрочного хранения автотранспорта также можно воспользоваться автостоянкой Р1», — рекомендуют в аэропорту.
Если же автомобиль необходимо оставить на короткий срок, то следует воспользоваться автостоянкой Р2.
Кстати, в Минске три популярные парковки в центре станут платными с 14 июля.
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