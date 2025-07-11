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Власти ликвидировали в Уфе еще четыре нелегальные торговые точки

В Уфе снесли четыре нелегальных торговых объекта.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на прошедшей неделе комиссия по выявлению незаконных нестационарных торговых объектов ликвидировала четыре точки, расположенные на проспекте Октября, площади имени Ленина, улицах Баязита Бикбая и Академика Королева. Об этом рассказал глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.

По словам чиновника, с начала года в районе демонтировали 76 незаконных торговых объектов. Он подчеркнул, что ведение бизнеса без необходимых разрешительных документов неизбежно приводит к негативным последствиям для предпринимателей, и призвал всех бизнесменов ответственно подходить к вопросам легализации своей деятельности.

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