ФНС рассказала, как распознать мошенников по телефону

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать личные данные и код из смс, а также предлагают гражданам решить вопрос с уплатой налогов удаленно, запугивая штрафами и ограничениями на выезд, предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.