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В Тамбовской области хотят создать кампус мирового уровня по агробиотехнологиям

Исследовательское учреждение появится при поддержке Российской академии наук.

ТАМБОВ, 11 июля. /ТАСС/. Создать агробиотехнологический кампус мирового уровня планируют власти Тамбовской области при поддержке Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Москве с президентом Российской академии наук, академиком РАН Геннадием Яковлевичем Красниковым обсудил научно-технологическое развитие Тамбовской области и возможность создания у нас агробиотехнологического кампуса мирового уровня», — рассказал Первышов.

Он отметил, что базе Мичуринского государственного аграрного университета проводятся исследования в области генетики, селекции и биотехнологии. Кроме того, серьезный научный потенциал имеют Державинский университет и Тамбовский государственный технический университет. «Создание в нашем регионе исследовательского и инженерного корпусов совместно с потенциалом наукограда могли бы стать мощным импульсом в научно-техническом развитии», — отметил врио главы региона.

По словам Первышова, в ходе встречи также обсуждалась необходимость проработки научной составляющей в будущей особой экономической зоне региона.