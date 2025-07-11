В Тамбовской области хотят создать кампус мирового уровня по агробиотехнологиям

Он отметил, что базе Мичуринского государственного аграрного университета проводятся исследования в области генетики, селекции и биотехнологии. Кроме того, серьезный научный потенциал имеют Державинский университет и Тамбовский государственный технический университет. «Создание в нашем регионе исследовательского и инженерного корпусов совместно с потенциалом наукограда могли бы стать мощным импульсом в научно-техническом развитии», — отметил врио главы региона.