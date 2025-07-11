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Инсайдер Карпов: Федорищев предложил Джабраилова на пост гендира «Крыльев»

Стало известно, кто может сменить Роберта Тер-Абрамяна.

Стало известно, кто может сменить Роберта Тер-Абрамяна.

Вместе с замом Русланом Пименовым должны покинуть клуб в этом месяце. Официальной информации о сменщиках пока нет. Хотя сезон начнется уже на следующей неделе. Первый матч — 19 июля против «Акрона» (12+). Дерби.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что новым гендиром самарцев может стать Тархан Джабраилов. Входит в совет директоров команды и руководит благотворительным фондом «Служение людям». Кандидатуру якобы предложил губернатор.

Недавно писали, что экс-голкипер волжан Богдан Овсянников перешел в «Оренбург», который заменит столичное «Торпедо» в предстоящем чемпионате.

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