Инсайдер Карпов: Федорищев предложил Джабраилова на пост гендира «Крыльев»

Стало известно, кто может сменить Роберта Тер-Абрамяна.
Вместе с замом Русланом Пименовым должны покинуть клуб в этом месяце. Официальной информации о сменщиках пока нет. Хотя сезон начнется уже на следующей неделе. Первый матч — 19 июля против «Акрона» (12+). Дерби.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что новым гендиром самарцев может стать Тархан Джабраилов. Входит в совет директоров команды и руководит благотворительным фондом «Служение людям». Кандидатуру якобы предложил губернатор.
Недавно писали, что экс-голкипер волжан Богдан Овсянников перешел в «Оренбург», который заменит столичное «Торпедо» в предстоящем чемпионате.
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