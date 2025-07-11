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Врач рассказала, какими продуктами можно отравиться в жаркую погоду

Терапевт Волгина: легче всего отравиться сладостями и молоком.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В жаркую погоду опасно есть пирожные и другие сладости с кремом или молоком. Как сообщает NEWS.ru, доцент кафедры терапии медицинского факультета Ирина Волгина объясняет это тем, что в тепле в этих продуктах быстро размножаются вредные бактерии: стрептококки и сальмонеллы.

— Сладкая масса с содержанием молочных продуктов и яиц, особенно если на каком-то из этапов нарушены условия хранения, — идеальная почва для размножения бактерий. Причиной отравлений становятся также молочные продукты — в них при неправильном хранении в жару могут активно размножаться, например, стрептококки, — уточнила врач.

Мясные продукты также часто приводят к отравлениям. Это связано с тем, что при недостаточной обработке они начинают портиться. Врач предупреждает, что в жаркую погоду продукты хранятся меньше, и необходимо строже соблюдать условия хранения.

Симптомы отравления похожи: повышение температуры тела, сильная общая слабость, озноб, тошнота, рвота, жидкий стул и боли в животе. До приезда скорой помощи, в таких случаях рекомендуется промыть желудок и пить больше воды.