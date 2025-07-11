Врач рассказала, какими продуктами можно отравиться в жаркую погоду

В жаркую погоду опасно есть пирожные и другие сладости с кремом или молоком. Как сообщает NEWS.ru, доцент кафедры терапии медицинского факультета Ирина Волгина объясняет это тем, что в тепле в этих продуктах быстро размножаются вредные бактерии: стрептококки и сальмонеллы.