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Инициативу Заксобрания Ростовской области сделали законом на федеральном уровне

Инициативу Заксобрания Дона по поддержке семей с детьми-инвалидами поддержали на федеральном уровне.

Источник: Комсомольская правда

Инициатива парламента Ростовской области стала федеральным законом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

Речь идет о поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов с ментальными нарушениями. По словам спикера донского парламента, на ускоренное решение проблемы повлияла его недавняя встреча с мамами детей-инвалидов.

— Многие родители детей-инвалидов сталкиваются с процедурой установления недееспособности. По закону в этом случае заявитель освобождается от судебных издержек, но вынужден оплатить госпошлину. Но вот ее размер в сентябре 2024 года необъяснимо вырос сразу в десять раз, с трехсот до трех тысяч рублей. Это существенное обременение для семьи, зачастую неполной, — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

В связи с ситуацией в парламенте региона подготовили федеральное обращение, которое было направлено в правительство России и в Государственную Думу. В итоге была принята поправка в федеральный закон, отменяющая госпошлину в подобных случаях.

— Отменяется необходимость уплаты госпошлины в размере трех тысяч рублей при обращении в суд с заявлением о лишении таких детей в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами, а к достижению ими совершеннолетия — о признании их недееспособными, — разъяснил Александр Ищенко.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области поблагодарил депутата Госдумы Екатерину Стенякину за продвижение донской инициативы.

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