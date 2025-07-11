Инициативу Заксобрания Ростовской области сделали законом на федеральном уровне

Инициатива парламента Ростовской области стала федеральным законом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.
Речь идет о поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов с ментальными нарушениями. По словам спикера донского парламента, на ускоренное решение проблемы повлияла его недавняя встреча с мамами детей-инвалидов.
— Многие родители детей-инвалидов сталкиваются с процедурой установления недееспособности. По закону в этом случае заявитель освобождается от судебных издержек, но вынужден оплатить госпошлину. Но вот ее размер в сентябре 2024 года необъяснимо вырос сразу в десять раз, с трехсот до трех тысяч рублей. Это существенное обременение для семьи, зачастую неполной, — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В связи с ситуацией в парламенте региона подготовили федеральное обращение, которое было направлено в правительство России и в Государственную Думу. В итоге была принята поправка в федеральный закон, отменяющая госпошлину в подобных случаях.
— Отменяется необходимость уплаты госпошлины в размере трех тысяч рублей при обращении в суд с заявлением о лишении таких детей в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами, а к достижению ими совершеннолетия — о признании их недееспособными, — разъяснил Александр Ищенко.
Председатель Законодательного собрания Ростовской области поблагодарил депутата Госдумы Екатерину Стенякину за продвижение донской инициативы.
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