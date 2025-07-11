Инициативу Заксобрания Ростовской области сделали законом на федеральном уровне

— Многие родители детей-инвалидов сталкиваются с процедурой установления недееспособности. По закону в этом случае заявитель освобождается от судебных издержек, но вынужден оплатить госпошлину. Но вот ее размер в сентябре 2024 года необъяснимо вырос сразу в десять раз, с трехсот до трех тысяч рублей. Это существенное обременение для семьи, зачастую неполной, — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.