Кроссворд на 13 июля 2025

5. Скотт

Научно-фантастическая лента Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом в одной из главных ролей основана на романе Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Фильм имеет несколько версий, наиболее важными из которых являются две: оригинальная (1982) с хэппи-эндом, которая была негативно принята и провалилась в прокате, и режиссерская версия (1992) с открытым финалом. Последняя, согласно опросу, проведенному The Guardian среди 60 ученых, была названа лучшим научно-фантастическим фильмом в истории. Примечательно, что Ридли Скотт, создавая визуальную стилистику, не читал книгу-первоисточник, а руководствовался собственным видением. Филип Дик, увидев фильм, был поражен точностью воссоздания его мира.