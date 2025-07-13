Кроссворд на 13 июля 2025

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Интересные факты о Харрисоне Форде
- В 2013 году Харрисон Форд принял участие в съемках документального сериала «Годы опасной жизни». Во время интервью с министром лесного хозяйства Индонезии актер в резкой форме задавал вопросы о незаконной вырубке леса в национальном парке «Тессо Нило». Это привело к напряженной ситуации: Форда и его съемочную группу едва не депортировали из страны, однако конфликт был разрешен после вмешательства президента Индонезии.
- Харрисон Форд не только снимается в кино, но и активно выступает в защиту окружающей среды. На саммите ООН по глобальным действиям в области климата в 2018 году он произнес речь, в которой подчеркнул важность научного подхода к решению экологических проблем. По мнению журнала «National Geographic», его призыв к политикам «прекратить, ради Бога, очернение науки» произвел сильное впечатление на ассамблею.
Ответы
По горизонтали:
1. Бук
Романтический триллер «Свидетель» с Харрисоном Фордом, где он сыграл инспектора Джона Бука, не только принес актеру номинацию на премию «Оскар», но и стал первым американским проектом для австралийского режиссера Питера Уира. Именно Форд настоял на приглашении Уира, известного своими работами, исследующими столкновение архаичных культур с современностью.
2. Вид
В знак признания вклада Харрисона Форда в защиту окружающей среды, его именем были названы новые виды животных. В 1993 году арахнолог Норман Платник открыл новый вид пауков, получивший название Calponia harrisonfordi. В 2002 году энтомолог Эдвард Уилсон увековечил имя актера в названии нового вида муравьев — Pheidole harrisonfordi. В 2023 году ранее неизвестный вид змей, обнаруженный в Перу, был назван Tachymenoides harrisonfordi.
3. Олдман
В триллере «Самолет президента», снятом Вольфгангом Петерсеном, Харрисон Форд сыграл президента США Джеймса Маршалла, вступившего в схватку с террористами, возглавляемыми персонажем, сыгранным Гэри Олдманом. Для более реалистичных боевых сцен Форд настоял на том, чтобы Олдман наносил ему настоящие удары. Роль президента изначально была написана для Кевина Костнера, но он, занятый в другом проекте, предложил кандидатуру Харрисона Форда.
4. Соло
Одной из самых известных ролей Харрисона Форда является космический пилот Хан Соло в серии фильмов «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Героя Форда заморозили в карбоните, так как авторы не были уверены в возвращении актера в продолжение франшизы. Перед началом съемок первого фильма, «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», Кэрри Фишер и Марк Хэмилл подписали контракт на три фильма, а Форд отказался от подобного соглашения. Актер даже просил Джорджа Лукаса «убить» Хана Соло, но получил отказ, поскольку персонажу была отведена важная роль в фильме «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая».
5. КНР
Харрисону Форду запрещен въезд в Китайскую Народную Республику из-за его политической позиции. Актер является сторонником Далай-ламы, а его вторая супруга, Мелисса Мэтисон, написала сценарий к фильму Мартина Скорсезе «Кундун», который критически изображает вторжение китайских войск в Тибет.
5. Скотт
Научно-фантастическая лента Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом в одной из главных ролей основана на романе Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Фильм имеет несколько версий, наиболее важными из которых являются две: оригинальная (1982) с хэппи-эндом, которая была негативно принята и провалилась в прокате, и режиссерская версия (1992) с открытым финалом. Последняя, согласно опросу, проведенному The Guardian среди 60 ученых, была названа лучшим научно-фантастическим фильмом в истории. Примечательно, что Ридли Скотт, создавая визуальную стилистику, не читал книгу-первоисточник, а руководствовался собственным видением. Филип Дик, увидев фильм, был поражен точностью воссоздания его мира.
6. Томми
«Фриско Кид» — американский комедийный вестерн 1979 года, снятый Робертом Олдричем. Джин Уайлдер сыграл польского раввина Авраама Белински, направляющегося в Сан-Франциско, а Харрисон Форд — грабителя банков, который становится его другом. Роль Томми Лилларда, которую исполнил Форд, изначально предназначалась Джону Уэйну. Съемочный процесс был осложнен тем, что Олдрич не всегда находил общий язык с Фордом. По словам продюсера Мейса Нойфельда, режиссер видел в Форде нежелательную замену Уэйну. Сам Форд отмечал, что ему было весело работать с Уайлдером, но он чувствовал недовольство Олдрича своим присутствием на площадке.
По вертикали:
1. Беглец
«Беглец» — американский детективный триллер 1993 года, снятый режиссером Эндрю Дэвисом, с Харрисоном Фордом в главной роли, который ее получил после отказа Алека Болдуина. Сюжет фильма основан на популярном американском телесериале 1960-х годов.
2. Плотник
В начале карьеры Харрисон Форд был недоволен предлагаемыми ролями и, чтобы обеспечить семью, стал профессиональным плотником. Среди его клиентов были известные писатели Джоан Дидион и Джон Грегори Данн, с которыми он завязал дружеские отношения, что впоследствии можно было увидеть в документальном фильме «Джоан Дидион: Центр не удержится».
3. Имя
Семейная история Харрисона Форда начинается с иммиграции его деда, Гарри Нидельмана, из Российской империи в Америку в 1906 году. Нидельман обосновался в США и работал водителем трамвая. В 1917 году в Бруклине у него и его жены Анны родилась дочь Дора, которая, выйдя замуж за Кристофера Форда, стала матерью будущего актера. Харрисон Форд был назван в честь своего деда Гарри.
4. Стетт
Психологический детектив «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы, отражающий атмосферу паранойи, царившую в США во время Уотергейтского скандала, стал еще одной площадкой для сотрудничества режиссера и Харрисона Форда. В «Разговоре» Форд сыграл Мартина Стетта, помощника директора. Сперва его роль была довольно незначительная, но, увидев актерское мастерство Форда, ее заметно расширили.
5. Джонс
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» — приключенческий боевик Стивена Спилберга, снятый по сюжету Джорджа Лукаса, положивший начало серии фильмов об археологе и искателе приключений Индиане Джонсе, роль которого исполнил Харрисон Форд. Этот образ стал одним из самых известных в карьере Форда. Идея создания фильма родилась у Лукаса и Спилберга во время отпуска на Гавайях, вдохновленных приключенческими телесериалами 40-х годов. Подписываясь на участие в четвертой части франшизы, Форд выдвинул условие о разделении прибыли от проката между ним, Спилбергом и Лукасом.
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