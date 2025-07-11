Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск «Днепр»

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции, заслушал доклады и провел совещание по оснащению подразделений современным оружием и военной техникой, сообщает в пятницу Минобороны.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск “Днепр” в зоне проведения специальной военной операции. На пункте управления группировки глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности. Министр обороны провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой», — говорится в сообщении.