На дорогах Башкирии начался усиленный режим работы ГАИ

Руководитель региональной ГАИ отметил, что анализ аварийности показывает рост ДТП с тяжкими последствиями именно в выходные. На прошлой неделе на дорогах Башкирии погибли 11 человек. По словам Севастьянова, это связано с массовыми выездами за пределы населенных пунктов и увеличением трафика на федеральных и региональных трассах.