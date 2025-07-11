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На дорогах Башкирии начался усиленный режим работы ГАИ

ГАИ Башкирии на три дня перешла на усиленный режим работы.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии с сегодняшнего дня переходит на усиленный режим работы. Как сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов, в предстоящие выходные на дорогах республики будет максимально задействован личный состав.

Руководитель региональной ГАИ отметил, что анализ аварийности показывает рост ДТП с тяжкими последствиями именно в выходные. На прошлой неделе на дорогах Башкирии погибли 11 человек. По словам Севастьянова, это связано с массовыми выездами за пределы населенных пунктов и увеличением трафика на федеральных и региональных трассах.

Инспекторы будут сосредоточены на аварийно-опасных участках и местах массового отдыха. К работе также привлекут другие службы ведомства.

Владимир Севастьянов призвал водителей соблюдать ПДД, не превышать скорость, использовать ремни безопасности и детские кресла, а также воздержаться от управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Он также рекомендовал при планировании дальних поездок заранее ознакомиться с прогнозом погоды и информацией о возможных перекрытиях дорог.

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