В Горячем Ключе введут график подачи воды

Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Причиной ограничений стала авария на магистральном водоводе, которая привела к длительной остановке Центрального водозабора. При наполнении опустевшей системы уровень воды достиг критических отметок и снизилось давление.
11 июля до 19:00 и 12 июля с 9:00 до 19:00 будет ограничено водоснабжение в районах Кунпановой поляны, Первомайского бака и Очаковской линии. Это верхняя часть города условно до улицы Черноморской. В районы Чепурковой и Курортной горы вода будет поступать с 01:00 до 09:00.
Такие меры необходимы для накопления запасов воды на городском водозаборе. Сейчас уровень вдвое ниже нормативного порога.
На период действия графика муниципальная администрация организовала стационарные пункты выдачи воды по адресам: Чехова-Ключевая, Березовая-Нагорная, Зои Космодемьянской-Нагорная.
Заявки принимают в ЕДДС по телефону +7 (861)593−60−08. Маломобильным гражданам помогают волонтеры.