В Горячем Ключе введут график подачи воды

11 июля до 19:00 и 12 июля с 9:00 до 19:00 будет ограничено водоснабжение в районах Кунпановой поляны, Первомайского бака и Очаковской линии. Это верхняя часть города условно до улицы Черноморской. В районы Чепурковой и Курортной горы вода будет поступать с 01:00 до 09:00.