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В группировке войск «Днепр» запустили новую систему управления БПЛА

МО: в группировке войск «Днепр» запустили новую систему управления БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили, что в группировке войск «Днепр» запустили новую систему управления беспилотниками, это позволило более эффективно ими управлять и уменьшило их потери, сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов проинспектировал группировку «Днепр». На пункте управления он заслушал доклады о выполнении задач в зоне ответственности группировки.

«На командном пункте группировки министру обороны РФ доложили о запуске в действие разработанной системы управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

«Это нам позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения», — приводит ведомство слова командующего группировкой «Днепр» генерал-полковника Михаила Теплинского.

Кроме того, Белоусов осмотрел основные средства противодействия беспилотникам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем радиоэлектронной борьбы.

В частности, командующий группировкой «Днепр» доложил Андрею Белоусову, что в войсках успешно применяются антидроновые ружья «Кентавр», автомобильные системы радиоэлектронной борьбы «Мгла» и переносные станции противодействия БПЛА для штурмовых подразделений.

Также Теплинский доложил министру, что в соединениях группировки эффективно показали себя в ходе ведения боевых действий машины боевого управления ротного и батальонного звена. Они используются на различных участках фронта для бесперебойной работы командного состава подразделений, куда входят штатные расчёты БПЛА.

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